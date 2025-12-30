Verstappen senza titolo, ma re della F1: i piloti lo votano ancora il migliore dell’anno

Il titolo mondiale della F1 nel 2025 è andato a Lando Norris, ma nella considerazioni di tutti, piloti in primis, il migliore resta lui, Max Verstappen. E’ quanto emerso nell’elezione del “Pilota dell’anno”, tradizionale sondaggio organizzato dal sito della F1 in cui i vari racing drivers e Team Principal esprimono le loro preferenze.

Ebbene, per il quinto anno consecutivo, Max è stato nominato il migliore. Una sistema di votazione in cui tutti primattori della pista hanno stilato una graduatoria, chiaramente anonima, in cui indicare dal primo al decimo i migliori alfieri del campionato di questa stagione.

Le regole hanno permesso l’auto-voto, ovvero votarsi da soli, ma stando a quanto affermato da chi ha scrutinato le schede molti non l’hanno fatto. Da questo punto di vista, la classifica in questa elezione ha sorriso a Verstappen, a precedere Norris e il pilota della Mercedes, George Russell. Quarto l’altro esponente del Team Papaya, Oscar Piastri.

In quinta posizione troviamo il ferrarista Charles Leclerc, che ha tenuto in linea di galleggiamento la Rossa coi suoi sette podi in un’annata molto difficile. Dietro di lui, gli spagnoli Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin), l’anglo-thailandese Alexander Albon (Williams) e i rookie Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Esclusi dalle prime dieci posizioni Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes).