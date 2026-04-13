Carlotta Avanzato e Valerio Accogli: i due emergenti dell’Italia agli Europei di judo 2026

La Nazionale italiana di judo arriva ai Campionati Europei individuali 2026 di Tbilisi con quattro stelle del movimento e tanti altri possibili protagonisti, tra cui almeno un paio di giovani emergenti saliti alla ribalta nel corso del nuovo ciclo olimpico. Stiamo parlando nello specifico di Carlotta Avanzato e Valerio Accogli, due outsider di lusso che proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie rispettivamente nella -63 e nella -66 kg.

La romana classe 2002 ha effettuato un evidente salto di qualità nell’ultimo biennio, centrando due podi Slam ad Abu Dhabi e mettendosi al collo il bronzo nella passata edizione della rassegna continentale andata in scena un anno fa a Podgorica. Avanzato sarà una delle otto teste di serie nel tabellone della -63 kg e proverà a confermarsi sul podio europeo, anche se la concorrenza è di alto livello soprattutto grazie alla presenza della n.2 e n.3 del ranking mondiale Joanne Van Lieshout e Iva Oberan.

Discorso diverso per Accogli, classe 2004, che ha terminato due anni fa il suo percorso giovanile (vincendo gli Europei Junior) dimostrando presto di poter ben figurare anche nel circuito maggiore con un successo nel Grand Prix di Lima e diversi piazzamenti a ridosso del podio negli Slam. Il ventunenne romano sarà a sua volta testa di serie nella -66 kg e andrà a caccia di un ottimo risultato, nella speranza di avere un sorteggio favorevole evitando magari nei primi turni una mina vagante come il moldavo Denis Vieru.

L’obiettivo a medio termine di entrambi gli atleti capitolini è quello di scalare le classifiche internazionali, per cominciare il periodo di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028 (che si aprirà a fine giugno) con il miglior ranking possibile e soprattutto guadagnandosi la convocazione per i prossimi grandi eventi all’interno del roster azzurro.