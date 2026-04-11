Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Nella giornata di ieri l’Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l’obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti al termine del doppio che aprirà alle ore 11.00 il programma di sabato 11 aprile sulla terra rossa di Velletri con le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini contrapposte alle giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama in occasione del turno di qualificazione della Billie Jean King Cup 2026.

Le azzurre sono in vantaggio 2-0 nel tie grazie ai successi in singolare di Elisabetta Cocciaretto e della stessa Paolini, quindi si trovano adesso ad un solo punto dall’accesso alle Final Eight di Shenzhen (22-27 settembre). La Nazionale italiana capitanata da Tathiana Garbin, reduce da due titoli mondiali consecutivi, sta provando ad inseguire una clamorosa tripletta iridata ed il primo passo verso l’obiettivo dovrà arrivare oggi (nel doppio o nella peggiore delle ipotesi nei due singolari successivi).

Di seguito il calendario completo, il programma esatto, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, incontro valevole per il Qualifier della BJK Cup 2026 tra Italia e Giappone. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA BJK CUP 2026

Sabato 11 aprile

Ore 11.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Eri Hozumi/Shuko Aoyama – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA BJK CUP 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro).

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.