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Equitazione, Kent Farrington su Greya conquista la Finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli
A Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella tarda serata italiana, si è conclusa la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026 di salto ostacoli: successo del padrone di casa Kent Farrington su Greya, che precede il tedesco Daniel Deusser su Otello de Guldenboom, e l’altra statunitense Katherine Dinan su Out of the Blue SCF.
La vittoria va allo statunitense Kent Farrington su Greya, che si impone davanti al pubblico di casa con 4 penalità, andando a precedere il teutonico Daniel Deusser su Otello de Guldenboom, che conquista la piazza d’onore con 7 punti negativi, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altra statunitense Katherine Dinan su Out of the Blue SCF, terza con 9 penalità ed il crono di 58.19.
Il tempo più alto, infatti, nega l’accesso al podio al tedesco Rene Dittmer su Cody 139, che chiude a sua volta con 9 penalità, ma con il crono di 59.49. Quinta posizione, invece, per il transalpino Kevin Staut su Visconti du Telman, con 10 punti negativi, mentre è sesto a quota 16, con il tempo di 57.32, l’elvetico Steve Guerdat su Albfuehren’s Iashin Sitte.
Settima piazza per lo statunitense Aaron Vale su Carissimo 25, con 16 penalità in 59.94. Tre binomi, invece, chiudono a quota 18: ottavo il belga Abdel Saïd su Quaker Brimbelles Z con il tempo di 57.92, nono il tedesco Richard Vogel su Gangster Montdesir con il crono di 59.27, decima la statunitense Lillie Keenan su Kick On in 59.53.