Equitazione: Richard Vogel vince a Basilea nel salto ostacoli. Tedesco incontenibile
A Basilea brilla la stella di Richard Vogel. Il campione d’Europa in carica, titolo vinto a La Coruna la scorsa estate, si è imposto infatti in Svizzera nell’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League.
Sul tracciato elvetico, il tedesco – in sella al suo United Touche S – è arrivato al jump off, dopo il primo “netto”, coprendo il percorso decisivo con il tempo di 40.12. Un differenziale di 1.43 rispetto all’amazzone olandese Kim Emmen, seconda a 41.55 (Imagine N.O.P), e ancor più pronunciato rispetto a al norvegese Johan-Sebastian Gulliksen, terzo montando Equine America Harwich VDL con il crono di 46.85.
Non vi erano binomi italiani in concorso, in un contest complessivamente da 40 partecipanti. Nella classifica generale della FEI Jumping World Cup 2025-2026 (Western European League), lo stesso Vogel prende la testa della graduatoria con 56 punti.
Prossimo appuntamento in agenda quello di domenica prossima, 18 gennaio, a Lipsia: in Germania, una nuova prova del circuito di salto ostacoli è in programma alle ore 15:45.