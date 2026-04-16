Equitazione, Giuseppe Rolli precede Francesca Ciriesi dopo la prima prova dei Campionati Italiani di salto ostacoli

Si sono aperti ad Arezzo i Campionati Italiani 2026 di salto ostacoli, che si articolano in tre prove e che assegneranno i primi 4 pass per Piazza di Siena: la gara odierna era una prova a tempo Tabella C, con ostacoli di altezza di 150 cm.

La classifica provvisoria è guidata da Giuseppe Rolli su Eiffel de Hus, con un percorso netto in 75.33, davanti all’agente della Polizia di Stato Francesca Ciriesi su Cash Royal 4, seconda con un netto in 77.62, ed a Beatrice Guidi su Chippendel de la Tour, terza con un netto in 78.78.

Nella prova riservata agli Under 25 comanda dopo la prima prova Thomas Barbini su Oswald VD Bisschop, con un netto in 77.26. La seconda prova dei Campionati Italiani si disputerà domani e sarà una Categoria a tempo Tabella A, con ostacoli di altezza 150/155 cm.