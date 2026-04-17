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Equitazione, Giuseppe Rolli guida davanti a Francesca Ciriesi dopo la seconda prova dei Campionati Italiani di salto ostacoli
Proseguono ad Arezzo i Campionati Italiani 2026 di salto ostacoli dell’equitazione: al termine delle tre prove previste verranno assegnati i primi 4 pass per Piazza di Siena. La seconda gara del programma, disputata quest’oggi era una Categoria a tempo Tabella A, con ostacoli di altezza di 150/155 cm.
La classifica provvisoria dopo la seconda prova in programma vede ancora in vetta Giuseppe Rolli su Eiffel de Hus, con 1.00 penalità, sempre davanti all’agente della Polizia di Stato Francesca Ciriesi su Cash Royal 4, seconda con 1.15, mentre sale in terza posizione Lorenzo Argentano su Corna Boy, terzo con 6.27.
Nella graduatoria riservata agli Under 25 comanda dopo la seconda prova Gabriele Gasparetto su Chalon Blue PS, primo con 2.78 penalità. Domenica 19 si assegnerà il titolo nazionale: la gara in programma sarà una categoria a due percorsi, con ostacoli di altezza di 155/160 cm.