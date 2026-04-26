Definito l’avversario di Sinner a Madrid: ha sconfitto 3 volte Alcaraz!

Sarà Cameron Norrie l’avversario di Jannik Sinner in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026, che andrà in scena nella giornata di martedì 28 aprile sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il tennista britannico ha infatti sconfitto per 7-5 7-6 l’argentino Thiago Agustin Tirante al termine di due set tirati dopo la vittoria in volata (7-6 al terzo) contro il ceco Tomas Machac al primo turno.

Il trentenne nativo di Johannesburg si è regalato dunque la possibilità di sfidare tra due giorni sul campo centrale di Madrid (intitolato a Manolo Santana) il numero uno al mondo, che andrà a caccia del 25° successo consecutivo nei tornei di categoria Masters 1000. Sarà una sfida del tutto inedita, perché in passato Sinner e Norrie non si erano mai incrociati nel circuito maggiore.

Jannik parte ovviamente con tutti i favori del pronostico, dopo aver trionfato recentemente sulla terra rossa di Montecarlo, ma la partita di martedì nasconde delle insidie da non sottovalutare. Il britannico classe 1995, attualmente n.23 della classifica mondiale, è un ex top10 avendo raggiunto come best ranking l’ottava posizione nel settembre del 2022.

Norrie ha dimostrato in questi anni di poter dare fastidio ad alcuni big in determinate condizioni, non a caso è stato in grado di collezionare ben tre vittorie (tutte in lotta) contro Carlos Alcaraz: Cincinnati 2022, la finale di Rio nel 2023 e sul veloce indoor di Parigi a fine 2025. Vedremo quale sarà l’approccio di Sinner all’atipico stile di gioco del suo prossimo avversario, che presenta sicuramente delle caratteristiche poco diffuse nella top100 ATP.