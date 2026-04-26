Lorenzo Musetti prosegue la risalita! Batte Griekspoor in 2 set e vola agli ottavi a Madrid

Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il toscano ha offerto una buonissima prestazione contro l’olandese Tallon Griekspoor, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il numero nove del mondo se la vedrà ora con il ceco Jiri Lehecka, che ha superato in precedente l’americano Alex Michelsen.

Buon rendimento soprattutto con la prima di servizio per il toscano, che ha messo a segno 5 ace ed ottenuto il 78% dei punti con questo colpo. Griekspoor ha concluso il suo match con venticinque vincenti, quattro in più rispetto a Musetti; mentre gli errori non forzati sono stati ventisette per l’olandese e tredici per l’azzurro.

Subito disastri per Griekspoor, che commette due doppi falli nel primo game al servizio e subisce subito il break. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di battuta fino all’ottavo game, con Musetti che deve affrontare due palle break e sulla seconda il toscano sbaglia la palla corta. La reazione di Musetti, però, è immediata, visto che nel game successivo si procura ben quattro occasioni per tornare avanti di un break e con la risposta di dritto fa male all’olandese. Il numero nove del mondo si prende così il primo set sul 6-4.

Anche in apertura di secondo set arriva il break. Infatti il toscano strappa il servizio nel terzo gioco, con l’olandese che sbaglia la volée sulla palla break. Musetti sembra in pieno controllo, ma nel sesto gioco l’azzurro si trova a difendere tre palle del controbreak e purtroppo sulla terza commette doppio fallo. Si va avanti fino all’undicesimo gioco, con Musetti che si porta sul 15-40 e sulla seconda palla break trova una gran risposta vincente. Musetti chiude sul 7-5 e si qualifica per gli ottavi di finale.