Jannik Sinner e la gag sulla app di incontri: risate e battute con l’intervistatore a Madrid

Jannik Sinner ha travolto il danese Elmer Moller con il perentorio punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora di incontro e si è così qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà il vincente del confronto tra il britannico Norrie e l’argentino Tirante. Il numero 1 del mondo ha dettato legge senza particolari patemi d’animo contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e fuori dalla top-100 del ranking ATP, che non aveva i mezzi per controbattere contro il nostro portacolori.

Il fuoriclasse altoatesino prosegue così la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e rafforza ulteriormente il primo posto nella classifica internazionale, considerando che il grande rivale Carlos Alcaraz è assente di fronte al proprio pubblico e salterà anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il 24enne sta inseguendo la quinta apoteosi consecutiva in un Masters 1000, dopo aver alzato al cielo Indian Wells, Miami e Montecarlo in questa stagione.

Jannik Sinner ha analizzato la partita subito dopo la sua conclusione, evidenziando l’aspetto tattico di riferimento del match: “Ho servito bene nei momenti importanti e questa è stata la chiave. Non tanto ritmo, ma ho cercato di restare compatto e vedremo cosa succederà nella prossima partita“.

Poi si è virato sulle capacità dell’azzurro di parlare lo spagnolo: “L’obiettivo è impararlo in un anno, ho il fisioterapista argentino e questo aiuta: capisco un po’, ma non sono ancora in grado di parlare“. In questo contesto si è generata una gag destinata a diventare virale: “Uso anche Babbel e Duolingo (note app per imparare le lingue, n.d.r.)“.

L’intervistatore ha avuto un sussulto perché ha scambiato Babbel per Babel (o Bumble), che sono invece app di dating (appuntamenti) ed è rimasto stupito. Sinner non ha capito subito l’incomprensione e poi è scoppiato in una risata, dicendo con il sorriso tra le labbra: “Non ho bisogno delle app di dating, sei tu che hai capito quello“. Il tutto in un clima molto scherzoso.

In italiano è poi tornato sull’incontro: “Partita diversa, avversario diverso, ho provato a servire bene. Più fa caldo più è difficile, la palla parte. Sono contento della partita di oggi, vediamo cosa uscirà la prossima“.