Lorenzo Musetti promosso a Madrid: “Infortunio difficile da gestire. Bravo a reagire ai momenti di flessione”

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il toscano, in netta ripresa sia sul piano fisico che su quello tecnico, ha battuto nel primo pomeriggio l’olandese Tallon Griekspoor per 6-4 7-5, qualificando agli ottavi di finale del torneo madrileno. Adesso per il numero due italiano ci sarà una sfida molto interessante contro il ceco Jiri Lehecka.

Dopo l’eliminazione contro Fils a Barcellona, Musetti ha sensibilmente alzato il suo livello a Madrid, non lasciando nessun set ai suoi avversari e ritrovando parzialmente una continuità di rendimento e risultati. La condizione non è indubbiamente al 100% ma il rientro del 24enne italiano dopo l’infortunio sta procedendo nel migliore dei modi.

Ai microfoni di Sky Sport, Musetti ha così analizzato la sua partita: “Ho iniziato molto bene anche oggi, facendo subito il break e portandomi in una situazione di vantaggio. Per la fiducia nel gioco e nei colpi è fondamentale essere subito avanti. Ho avuto due piccole flessioni al servizio che mi sono costate due break, una in ogni set. Sono stato molto bravo a reagire, quella è stata la chiave. Anche oggi la gestione dei momenti difficili è servita, sono molto contento di questo”.

La crescita degli ultimi dodici mesi: “L’esperienza di giocare determinate partite e di affrontare determinati percorsi non facili ha contribuito alla crescita. L’infortunio è stato difficile da gestire, bisogna affrontare periodi difficili e ritornare”.

La preparazione della partita: “Tolti quei due momenti di flessione credo che ho fatto quello che avevamo preparato. Griekspoor si teneva tanto a galla con il servizio per prendere la rete. Sono contento, il lavoro che stiamo facendo in allenamento è stato ottimo e sta dando i suoi frutti”.