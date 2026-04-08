Una campionessa affermata e un giovane talento: nuova puntata di Volley Night, il talk dedicato alla pallavolo italiana. 🎙️ Con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, protagonisti della puntata sono Loveth Omoruyi e Flavio Morazzini. 🏐 Loveth Omoruyi, reduce da due estati straordinarie con la Nazionale italiana – con l’oro ai Giochi Olimpici e ai Mondiali – ha vissuto una stagione da protagonista con la Megabox Vallefoglia, trascinando la squadra al primo storico successo europeo. 🔥 Spazio anche al futuro del volley italiano con Flavio Morazzini, libero classe 2005 dell’Abba Pineto Volley, protagonista di una stagione in grande crescita culminata con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa di Serie A2. Due storie diverse ma unite da talento, determinazione e voglia di arrivare sempre più in alto. #Volley #Pallavolo #VolleyNight #Omoruyi #Morazzini #Vallefoglia #Pineto #SerieA2 #TeamItalia #Volleyball