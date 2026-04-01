Curling, l’Italia di Spiller centra il quinto successo ai Mondiali. Battuta la Polonia, prosegue la marcia verso i play-off

E cinque. L’Italia trova la quinta vittoria complessiva ai Campionati Mondiali 2026 di curling, rassegna in fase di svolgimento in quel di Ogden. La formazione tricolore ha infatti battuto per 8-4 la Polonia, proseguendo la sua corsa verso la qualificazione ai play-off con un ruolino di marcia di cinque successi e tre sconfitte.

Inizio contratto per i nostri ragazzi che, in possesso del martello, non riescono a sbloccare il risultato in un primo end terminato con un un nulla di fatto. La musica cambia nel secondo, quando Stefano Spiller e compagni marcano due punti, costringendo gli avversari ad accontentarsi del singolo sigillo nella terza ripresa.

Sul parziale di 2-1, il match vivrà uno scambio di favori tra il quarto ed il quinto round, dove arriva un punto per parte, prima di un end nullo nel sesto, preludio del sigillo che consente ai nostri ragazzi di avanzare di un’unità al settimo. Sarà la quiete prima del colpo che indirizzerà la partita in nostro favore.

Grazie ad una prodigiosa manovra offensiva, infatti, gli azzurri avviluppano gli avversari rubando una preziosissima mano da due e scappando così sul 6-2 all’ottavo end. I polacchi però non ci stanno e, al penultimo atto, lasciano due stone al centro portando la partita sul 6-4.

Arrivati a questo punto, l’Italia con il vantaggio dell’hammer deve solo pensare ad amministrare la situazione in scioltezza, chiudendo i conti con altri due sigilli per l’8-4 finale. Più tardi, alle 3:00 della notte italiana, ci sarà la sfida con la Cechia.