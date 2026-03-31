L’Italia sogna in grande ai Mondiali di curling: strapazza la Corea del Sud e punta ai playoff, Spiller in auge

L’Italia ha strapazzato la Corea del Sud con il perentorio punteggio di 9-4 e ha conquistato la quarta vittoria ai Mondiali 2026 di curling maschile, issandosi al quinto posto in classifica generale e rilanciandosi nella lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli azzurri condividono il piazzamento con la Germania (quattro affermazioni e tre sconfitte), alle spalle di Svezia (7-0), Svizzera (6-1), Canada (4-2) e Scozia (4-2), precedendo Cina e USA (3-3): le prime due classificate accederanno alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

Il quartetto tricolore ha prontamente rialzato la testa dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sera contro la Scozia, dominando la partita con gli asiatici in lungo e in largo: mano nulla in apertura, due punti brillanti nel terzo parziale e poi mano strappata da un punto nel terzo end per issarsi sul 3-0. La nostra Nazionale ha poi fatto la differenza grazie alla perfetta costruzione del castello di gioco che ha portato a tre punti nella quinta frazione, utili per volare sul 6-1 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio gli asiatici hanno restituito il favore e hanno accorciato sul 6-4, ma nel settimo end la mano calda dell’Italia si è fatta ancora vedere, altri tre punti e giochi chiusi in anticipo.

Il giovane skip Stefano Spiller (alla sua prima esperienza con i grandi dopo un oro e un argento ai Mondiali juniores, per l’occasione ha preso il posto del veterano Joel Retornaz), il third Amos Mosaner (oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026 nel doppio misto), il secondo Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini si stanno esprimendo ad alti livelli sul ghiaccio di Ogden (USA) e possono davvero puntare al grande traguardo. Per continuare a sognare sarà importante vincere le prossime due partite, contro la Polonia (stasera, ore 22.00) e la Cechia (nella notte italiane, ore 03.00).

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Canada vs Giappone 8-3

Svizzera vs Germania 7-6

Italia vs Corea del Sud 9-4

Svezia vs Norvegia 9-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Svizzera 6 vittorie (7 partite disputate)

3. Canada 4 vittorie (6 partite disputate)

3. Scozia 4 vittorie (6 partite disputate)

5. Germania 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Italia 4 vittorie (7 partite disputate)

7. Cina 3 vittorie (6 partite disputate)

7. USA 3 vittorie (6 partite disputate)

9. Cechia 2 vittorie (6 partite disputate)

10. Giappone 2 vittorie (7 partite disputate)

10. Corea del Sud 2 vittorie (7 partite disputate)

12. Polonia 1 vittoria (6 partite disputate)

13. Norvegia 0 vittorie (6 partite disputate)