Italia in corsa per i playoff ai Mondiali di curling! Spiller illumina: calendario e scontri diretti in arrivo

L’Italia sta ben figurando ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA): quando è stata superata la prima metà del round robin, la nostra Nazionale si trova al quinto posto in classifica generale con all’attivo quattro vittorie e tre sconfitte. Gli azzurri hanno avuto la meglio contro Cina, Germania, Svizzera e Corea del Sud, mentre hanno perso contro Canada, Svezia e Scozia.

I ko contro i nordamericani e i britannici sono stati nitidi, mentre quello contro il fenomeno Niklas Edin è arrivato dopo aver tenuto testa per sette end. Il quartetto tricolore ha dato l’impressione di imporsi in scioltezza contro rivali alla portata e ha firmato un bel colpaccio contro gli elvetici, mentre contro le annunciate big della rassegna iridata ha fatto più fatica. Il bilancio è comunque in attivo, alla pari con la Germania e alle spalle di Svezia (7-0), Svizzera (6-1), Canada (4-2), Scozia (4-2) e davanti a Cina (3-3), USA (3-3), Cechia (2-4), Giappone (2-4).

L’Italia è pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Le prossime due partite contro la Polonia (oggi alle ore 22.00) e la Cechia (stanotte alle ore 03.00) avranno un elevato peso specifico sulle ambizioni dei nostri portacolori, che poi si giocheranno molto negli scontri diretti contro Giappone e USA, prima della chiusura contro la Norvegia.

Ci sono tutte le carte in regola per passare il turno sotto la guida del giovane Stefano Spiller, al debutto tra i grandi dopo aver brillato ai Mondiali juniores (oro nel 2025 e argento poche settimane fa): il 20enne sta giocando da skip al posto del veterano Joel Retornaz e sta facendo ben sperare per il prossimo futuro, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING

Martedì 31 marzo, ore 22.00: Italia-Polonia

Mercoledì 1° aprile, ore 03.00: Italia-Cechia

Mercoledì 1° aprile, ore 22.00: Italia-Giappone

Giovedì 2 aprile, ore 17.00: Italia-USA

Giovedì 2 aprile, ore 22.00: Italia-Norvegia

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Svizzera 6 vittorie (7 partite disputate)

3. Canada 4 vittorie (6 partite disputate)

3. Scozia 4 vittorie (6 partite disputate)

5. Germania 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Italia 4 vittorie (7 partite disputate)

7. Cina 3 vittorie (6 partite disputate)

7. USA 3 vittorie (6 partite disputate)

9. Cechia 2 vittorie (6 partite disputate)

10. Giappone 2 vittorie (7 partite disputate)

10. Corea del Sud 2 vittorie (7 partite disputate)

12. Polonia 1 vittoria (6 partite disputate)

13. Norvegia 0 vittorie (6 partite disputate)