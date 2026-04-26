Moto3, Maximo Quiles trionfa a Jerez ed allunga nella classifica piloti, giornata da incubo per gli italiani

Una vittoria importante per Maximo Quiles. Il giovane pilota spagnolo si è imposto in occasione del GP della Spagna, quarto appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto3 attualmente in fase di svolgimento presso il circuito di Jerez De La Frontera. Gara positiva per il padrone di casa che, nella fattispecie, ha ottenuto il secondo successo stagionale, nonché il quarto podio consecutivo, avanzando dunque in classifica.

Nello specifico il centauro in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team è gravitato ai piani alti fin dalla partenza, ritrovandosi a battagliare con David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e con Adrian Fernandez (Leopard Racing).

L’ex rookie ha poi tentato una fuga quando mancavano cinque giri all’arrivo, racimolando un vantaggio significativo strada facendo complice anche una battaglia titanica che ha interessato Fernandez e Munoz, artefici di una serie divertenti di sorpassi e controsorpassi in cui si sono ritrovati a fare i conti con l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

Alla fine a spuntarla è stato Fernandez, accusando un gap di 1.991 rispetto al primo della classe, mentre al terzo posto si è accomodato David Munoz davanti a Morelli, quinta piazza poi per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), fuori dalla lotta per il podio. Giornata da incubo invece per gli italiani Matteo Bertelle, Nicola Carraro e Guido Pini, tutti caduti e quindi usciti fuori gara.

In virtù di quanto successo Maximo Quiles si trova al comando delle operazioni con 90 punti, seguito da Carpe (53) e Fernandez (49).