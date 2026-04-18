Noah Lyles apre con una sciabolata di giustezza. Max Thomas il nome nuovo della velocità?

Noah Lyles ha aperto la propria stagione all’aperto, prodigandosi sugli amati 200 metri nell’ambito del Tom Jones Memorial di Gainesville (Florida, USA). Il quattro volte Campione del Mondo sul mezzo giro di pista è subito sceso sotto la barriera dei venti secondi, imponendosi con il tempo di 19.91 (1,6 m/s di vento a favore) davanti al connazionale Max Thomas (19.98, prima volta in carriera sotto il muro iconico della specialità).

Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri ha aperto l’annata agonistica in maniera convincente ed è sembrato in ottima forma, tenendo anche in considerazione che il suo obiettivo di riferimento saranno i nuovi Ultimate Championship previsti nel mese di settembre a Budapest (Ungheria). Il fuoriclasse statunitense sarà protagonista anche al Golden Gala di Roma e si cimenterà sui 150 metri a Ostrava, inseguendo il pallino del record del mondo.

Attenzione a Thomas, che due settimane fa si era espresso in 9.90 sui 100 metri in Florida e che potrebbe essere un ottimo prospetto. Da evidenziare anche un paio di tempi interessanti siglati in un’altra serie: il 18enne statunitense Tate Taylor ha sfrecciato in 20.05 con 0,7 m/s di brezza alle spalle ed è diventato il nono under 20 della storia sulla distanza, mentre il britannico Jake Odey-Jordan ha chiuso in 20.33 e si è issato al quinto posto delle liste europee di sempre per questa categoria giovanile.