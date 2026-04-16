Chituru Ali torna in gara: due assaggi in Africa verso le World Relays. C’è anche Omanyala ad Addis Abeba

Chituru Ali ha programmato un paio di gare in Africa nelle prossime settimane, in modo da farsi trovare pronto alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che andranno in scena a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. Il velocista comasco sarà chiamato a fornire un contributo importante alla 4×100 che punterà a qualificarsi ai Mondiali 2027 (verranno messi in palio dodici pass), ma sarà importante scaldare il motore, considerando anche la lunga lontananza dalle gare.

Il vicecampione d’Europa sui 100 metri gareggerà sabato 18 aprile ad Addis Abeba (Etiopia), prodigandosi sul rettilineo in una tappa bronze del World Continental Tour (il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro correrà poi sul mezzo giro di pista a Gaborone il prossimo 26 aprile, proprio nella capitale botswana che la settimana successiva ospiterà le World Relays e con tutta la possibilità di acclimatarsi.

Il terzo italiano a essere sceso sotto l’iconica barriera dei dieci secondi (9.96 a Turku nel 2024, dopo aver conquistato l’argento continentale alle spalle di Marcell Jacobs) ha dovuto fare i conti con diversi problemi al femorale sinistro nella passata stagione e non gareggia da dieci mesi, nel 2025 non è andato oltre un altissimo 10.50 (escludendo un 10.25 molto ventoso).

Il secondo azzurro più veloce di tutti i tempi sui 100 metri incrocerà un paio di nomi di lusso ad Addis Abeba: il keniano Ferdinand Omanyala (primatista africano con 9.77) e lo statunitense PJ Austin (9.89 in carriera). Ricordiamo che la sua ultima apparizione in staffetta risale al 2022, quando corse ai Mondiali di Eugene e agli Europei di Monaco.