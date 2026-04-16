Carlos D’Ambrosio domina i 100 sl ai Campionati Italiani con un tempo di spessore. Buone risposte per la staffetta

Carlos D’Ambrosio timbra il cartellino con autorevolezza nella finale dei 100 stile libero agli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella piscina romagnola, l’italo-cubano era a caccia di un riscontro cronometrico confortante nella gara regina, e il tempo ottenuto ha strappato un sorriso nel percorso che lo porterà agli Europei 2026 di Parigi.

D’Ambrosio è stato autore di una prova coraggiosa, cercando fin da subito di fare la differenza con un passaggio estremamente veloce ai 50 metri in 22”76. Qualcosa, forse, è mancato nella seconda vasca, nuotata in 25”07. Resta il fatto che l’azzurro ha fermato il cronometro su un più che degno 47”83 — settimo tempo mondiale stagionale — un risultato che lascia ben sperare nel cammino verso l’appuntamento estivo, dove punta ad arrivare al massimo della forma.

La gara individuale nella rassegna continentale vedrà protagonista anche il primatista italiano della distanza, Alessandro Miressi. Il piemontese ha chiuso al secondo posto con un buon 48”46 (tempo-limite europeo di 48″4), ma lontano dal suo personale di 47”45. C’è ancora margine di lavoro per l’atleta del Centro Nuoto Torino, che punta a ritrovare la miglior condizione in vista dell’impegno internazionale.

Una finale dal buon livello medio, con altri quattro atleti sotto i 49 secondi: Lorenzo Zazzeri terzo in 48”53, Leonardo Deplano quarto in 48”67, Manuel Frigo quinto in 48”86 e il volto nuovo Lorenzo Ballarati in 48”95. Indicazioni positive anche in ottica staffetta veloce.