Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 26 settembre, streaming, italiani in gara

Proseguono per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, venerdì 26 settembre, saranno in palio le medaglie in altre 6 specialità, delle quali 4 olimpiche e 2 non olimpiche.

L’unico azzurro impegnato in casa Italia quest’oggi nelle Finali A è Giacomo Perini, che sarà al via dell’ultimo atto del singolo PR1 maschile, specialità paralimpica del paracanottaggio.

Per i Mondiali senior 2025 di canottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025

Venerdì 26 settembre

08.05 Finale A singolo PR1 femminile

08.20 Finale A singolo PR1 maschile (Giacomo Perini)

08.37 Finale A doppio senior femminile

08.51 Finale A doppio senior maschile

09.05 Finale A quattro senza femminile

09.19 Finale A quattro senza maschile

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: worldrowing.com e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.