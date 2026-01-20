Altri video
TALENT ZONE – Il Danilo Faso del Tennistavolo: il talento italiano che sfida l’Asia
FOCUS PASSION | ASD Giglio Kart Drive, Racing Off-Road Mantova e Black Lagoon Venezia
Australian Open 2026 p. 1: Basta esibizioni!
Run2U: oltre vittorie e medaglie, storie di vita. Correre e vivere. Lo sport mai ascoltato.
FOCUS – Matteo Sartori | Velocità, squadra e sacrificio: dentro il canottaggio azzurro ♂️
♂️ Intervista a Matteo Sartori, uno dei protagonisti del canottaggio italiano
In questo episodio di FOCUS entriamo nel mondo di uno sport dove potenza, tecnica e testa fanno la differenza, tra allenamenti durissimi, barche di squadra e grandi competizioni internazionali
Nel video:
* Il percorso da giovane atleta a livello elite
* Il lavoro tecnico e mentale nel canottaggio
* Il valore del gioco di squadra nelle imbarcazioni multiple
* Sacrifici, motivazioni e obiettivi futuri con la Nazionale
Un racconto autentico di sport, disciplina e visione, per capire cosa serve davvero per competere ai massimi livelli
