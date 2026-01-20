FOCUS – Matteo Sartori | Velocità, squadra e sacrificio: dentro il canottaggio azzurro ‍♂️

‍♂️ Intervista a Matteo Sartori, uno dei protagonisti del canottaggio italiano

In questo episodio di FOCUS entriamo nel mondo di uno sport dove potenza, tecnica e testa fanno la differenza, tra allenamenti durissimi, barche di squadra e grandi competizioni internazionali

Nel video:

* Il percorso da giovane atleta a livello elite

* Il lavoro tecnico e mentale nel canottaggio

* Il valore del gioco di squadra nelle imbarcazioni multiple

* Sacrifici, motivazioni e obiettivi futuri con la Nazionale

Un racconto autentico di sport, disciplina e visione, per capire cosa serve davvero per competere ai massimi livelli

Conduce Alice Liverani ✨