Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy firma il record del mondo nei 50 sl!

Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Dopo il secondo posto conquistato nei 50 dorso, il campione veneto si è confermato protagonista anche nei “suoi” 100 dorso, distanza in cui detiene l’oro a Cinque Cerchi. Ceccon ha nuotato una solida prova chiudendo in 53.38, dovendo nuovamente arrendersi al sudafricano Pieter Coetze, già vincitore ieri sui 50 e oggi autore del bis in 52.73. Un duello ormai consolidato tra i due, con Coetze – campione del mondo in carica – ancora una volta davanti all’azzurro, che però conferma grande continuità ad altissimo livello.

Ma la scena, in questo day-2, è stata tutta per Cameron McEvoy. Il 31enne australiano ha firmato un’impresa storica nei 50 stile libero, nuotando in 20.88 e cancellando uno dei record più iconici del nuoto mondiale, il 20.91 stabilito nel 2009 dal brasiliano Cesar Cielo nell’era dei costumi high-tech. McEvoy è diventato così il più veloce di sempre, entrando in un club ristrettissimo che comprende soltanto lui, Cielo e il francese Fred Bousquet, unico altro uomo sotto i 21 secondi. A Shenzhen il podio è completato dallo statunitense Jack Alexy (21.57) e dall’altro australiano Kyle Chalmers (22.01).

Grande equilibrio invece nello sprint femminile: la hongkonghese Siobhan Haughey si è imposta nei 50 stile libero in 24.41 al termine di un arrivo serratissimo, con appena tre centesimi a separare le prime tre. Sul podio anche la cinese Cheng Yujie e la statunitense Kate Douglass.

Dai 200 dorso è arrivata poi la netta affermazione dell’americana Regan Smith, che dopo i due secondi posti della prima giornata ha cambiato passo e dominato in 2:04.93, miglior prestazione mondiale stagionale e quasi tre secondi di vantaggio sulle avversarie. Stesso copione nei 200 stile libero, dove l’australiana Mollie O’Callaghan ha firmato un altro “world lead” in 1:53.52. Alle sue spalle ancora Haughey (1:54.91), capace di salire due volte sul podio in poche ore, e la connazionale Lani Pallister (1:56.02).

Tra le altre finali, successo dell’australiano William Petric nei 400 misti in 4:11.41. Nei 100 rana c’è stata invece una tripletta tutta cinese guidata da Dong Zhihao (59.83), in un contesto segnato dall’assenza del riferimento nazionale Qin Haiyang. Chiusura di giornata ancora nel segno dei padroni di casa nei 1500 stile libero, con un podio interamente cinese e l’affermazione di Zhang Zhanshuo in 14:51.93.