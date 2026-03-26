Sara Curtis, velocista azzurra e stella dell’Università della Virginia (UVA), sta vivendo una stagione pazzesca. Dalla pioggia di medaglie degli Europei in vasca corta di Lublino 2025, l’azzurra è arrivata in America alla corte di Todd De Sorbo per migliorarsi ma soprattutto per continuare a vincere.

Un viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti: la scelta di volare oltreoceano per unire gli studi in psicologia allo sport di altissimo livello. A SWIMZONE Sara ci porta dietro le quinte del talentuoso e divertente mondo della NCAA: dal lavoro con il coach Todd De Sorbo al fianco di atlete come Kate Douglass e Gretchen Walsh, all’adattamento alle yard, dall’importanza del gruppo fino ai segreti tecnici sulle subacquee. Con il mirino già puntato sulla stagione in vasca lunga perché, come dice il suo allenatore, Sara sta solo “grattando la superficie”.

Conducono: Enrico Spada, Alessia Polieri e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il mondo NCAA

La gestione dei viaggi intercontinentali

Il dietro le quinte con coach Todd De Sorbo e le compagne di squadra

I segreti tecnici

Sguardo al futuro

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