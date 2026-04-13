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Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming
Da domani al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 terranno banco nell’impianto di Riccione. La tradizionale competizione degli Assoluti primaverili in vasca da 50 metri terrà banco, in una stagione che avrà negli Europei 2026 di Parigi il suo evento clou. In funzione proprio di questa manifestazione, ci sarà la selezione nel corso del campionato.
In totale 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) per 164 società che svilupperanno 1427 presenze gara e 109 staffette. Tutti i big azzurri in vasca tranne l’infortunato Nicolò Martinenghi che sta seguendo il programma di recupero. In acqua gli olimpionici Thomas Ceccon, iscritto nei 50 stile libero e nei 200 dorso, e Gregorio Paltrinieri di nuovo presente in vasca nei suoi 1500 stile libero; iscritto nei 50 e 100 rana l’iridato Simone Cerasuolo.
Tra le ragazze risponderanno all’appello le pluricampionesse internazionali tra cui Simona Quadarella, presente nei 200, 400, 800, 1500 stile libero, e Sara Curtis di ritorno dagli Stati Uniti che proverà a sprintare nelle gare superveloci in cui primeggia tra cui 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 stile libero. Grande curiosità anche sul ritorno in gara di Benedetta Pilato, dopo la vicenda della scorsa estate costata un periodo di sospensione.
I Campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione, dunque, si prenderanno la scena dal 14 al 18 aprile a Riccione. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD, limitatamente alla trasmissione delle finali dalle ore 18:00. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay sempre rispetto alla sessione serale specificata. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali per l’intero programma.
CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026
Martedì 14 aprile
Batterie – Ore 10:00
50 dorso uomini
800 stile libero donne – serie lente
400 stile libero uomini
100 rana donne
50 farfalla uomini
400 misti donne
50 stile libero uomini
Finali – Ore 18:00
50 dorso uomini
800 stile libero donne – serie veloce
400 stile libero uomini
100 rana donne
50 farfalla uomini
400 misti donne
50 stile libero uomini
4×100 stile libero donne
Mercoledì 15 aprile
Batterie – Ore 10:00
50 dorso donne
200 farfalla uomini
100 farfalla donne
100 dorso uomini
200 rana donne
100 rana uomini
200 stile libero donne
Finali – Ore 18:00
50 dorso donne
200 farfalla uomini
100 farfalla donne
100 dorso uomini
200 rana donne
100 rana uomini
200 stile libero donne
4×200 stile libero uomini
Giovedì 16 aprile
Batterie – Ore 10:00
800 stile libero uomini – serie lente
200 misti donne
200 misti uomini
100 stile libero donne
100 stile libero uomini
1500 stile libero donne – serie lente
Finali – Ore 18:00
800 stile libero uomini – serie veloce
200 misti donne
200 misti uomini
100 stile libero donne
100 stile libero uomini
1500 stile libero donne – serie veloce
4×100 mista uomini
4×100 mista donne
Venerdì 17 aprile
Batterie – Ore 10:00
100 farfalla uomini
100 dorso donne
200 dorso uomini
200 farfalla donne
200 rana uomini
50 stile libero donne
200 stile libero uomini
Finali – Ore 17:15
100 farfalla uomini
100 dorso donne
200 dorso uomini
200 farfalla donne
200 rana uomini
50 stile libero donne
200 stile libero uomini
4×200 stile libero donne
Sabato 18 aprile
Batterie – Ore 10:00
50 rana donne
50 rana uomini
400 stile libero donne
400 misti uomini
200 dorso donne
1500 stile libero uomini – serie lente
50 farfalla donne
Finali – Ore 18:00
50 rana donne
50 rana uomini
400 stile libero donne
400 misti uomini
200 dorso donne
1500 stile libero uomini – serie lente
50 farfalla donne
4×100 stile libero uomini
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (solo Finali)
Diretta streaming: RaiPlay (solo Finali)
Diretta testuale: OA Sport (completa)