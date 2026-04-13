Calendario Campionati Italiani nuoto 2026: programma, orari, tv, streaming

Da domani al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 terranno banco nell’impianto di Riccione. La tradizionale competizione degli Assoluti primaverili in vasca da 50 metri terrà banco, in una stagione che avrà negli Europei 2026 di Parigi il suo evento clou. In funzione proprio di questa manifestazione, ci sarà la selezione nel corso del campionato.

In totale 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) per 164 società che svilupperanno 1427 presenze gara e 109 staffette. Tutti i big azzurri in vasca tranne l’infortunato Nicolò Martinenghi che sta seguendo il programma di recupero. In acqua gli olimpionici Thomas Ceccon, iscritto nei 50 stile libero e nei 200 dorso, e Gregorio Paltrinieri di nuovo presente in vasca nei suoi 1500 stile libero; iscritto nei 50 e 100 rana l’iridato Simone Cerasuolo.

Tra le ragazze risponderanno all’appello le pluricampionesse internazionali tra cui Simona Quadarella, presente nei 200, 400, 800, 1500 stile libero, e Sara Curtis di ritorno dagli Stati Uniti che proverà a sprintare nelle gare superveloci in cui primeggia tra cui 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 stile libero. Grande curiosità anche sul ritorno in gara di Benedetta Pilato, dopo la vicenda della scorsa estate costata un periodo di sospensione.

I Campionati italiani di nuoto 2026 a Riccione, dunque, si prenderanno la scena dal 14 al 18 aprile a Riccione. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD, limitatamente alla trasmissione delle finali dalle ore 18:00. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay sempre rispetto alla sessione serale specificata. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali per l’intero programma.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026

Martedì 14 aprile

Batterie – Ore 10:00

50 dorso uomini

800 stile libero donne – serie lente

400 stile libero uomini

100 rana donne

50 farfalla uomini

400 misti donne

50 stile libero uomini

Finali – Ore 18:00

50 dorso uomini

800 stile libero donne – serie veloce

400 stile libero uomini

100 rana donne

50 farfalla uomini

400 misti donne

50 stile libero uomini

4×100 stile libero donne

Mercoledì 15 aprile

Batterie – Ore 10:00

50 dorso donne

200 farfalla uomini

100 farfalla donne

100 dorso uomini

200 rana donne

100 rana uomini

200 stile libero donne

Finali – Ore 18:00

50 dorso donne

200 farfalla uomini

100 farfalla donne

100 dorso uomini

200 rana donne

100 rana uomini

200 stile libero donne

4×200 stile libero uomini

Giovedì 16 aprile

Batterie – Ore 10:00

800 stile libero uomini – serie lente

200 misti donne

200 misti uomini

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

1500 stile libero donne – serie lente

Finali – Ore 18:00

800 stile libero uomini – serie veloce

200 misti donne

200 misti uomini

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

1500 stile libero donne – serie veloce

4×100 mista uomini

4×100 mista donne

Venerdì 17 aprile

Batterie – Ore 10:00

100 farfalla uomini

100 dorso donne

200 dorso uomini

200 farfalla donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 stile libero uomini

Finali – Ore 17:15

100 farfalla uomini

100 dorso donne

200 dorso uomini

200 farfalla donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

200 stile libero uomini

4×200 stile libero donne

Sabato 18 aprile

Batterie – Ore 10:00

50 rana donne

50 rana uomini

400 stile libero donne

400 misti uomini

200 dorso donne

1500 stile libero uomini – serie lente

50 farfalla donne

Finali – Ore 18:00

50 rana donne

50 rana uomini

400 stile libero donne

400 misti uomini

200 dorso donne

1500 stile libero uomini – serie lente

50 farfalla donne

4×100 stile libero uomini

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo Finali)

Diretta streaming: RaiPlay (solo Finali)

Diretta testuale: OA Sport (completa)