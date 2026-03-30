Carlos D’Ambrosio polverizza di quasi un secondo il record italiano di Ceccon nei 200 sl ai Criteria

Una prima giornata dei Criteria con il botto, quella che si è disputata oggi. Carlos D’Ambrosio ha firmato il nuovo record italiano assoluto nei 200 stile libero, nuotando in uno straordinario 1’40”69, tempo che gli consente di riprendersi il primato nazionale e di diventare il protagonista assoluto della prima giornata maschile della competizione giovanile nazionale.

Un risultato di enorme valore, non solo per il crono ma anche per il significato: il giovane azzurro si riappropria del limite nazionale che gli era stato tolto lo scorso autunno da Thomas Ceccon, autore di 1’41”60 nella tappa di World Cup di Toronto. Un duello a distanza che esalta tra due dei talenti più cristallini della squadra italiana, il campione affermato e olimpico in carica, e l’elergente che tutti attendono nelle prossime tre stagioni.

La gara di D’Ambrosio è stata semplicemente perfetta. Il passaggio ai 100 metri in 48”83 ha subito fatto capire le sue ambizioni, ma è stato soprattutto il finale a impressionare: un ultimo 50 nuotato in 26”17, segno di una condizione fisica e mentale già molto avanzata nonostante il periodo della stagione. Il suo tempo, oltre a rappresentare il nuovo record italiano, ha cancellato anche il precedente primato della categoria cadetti (l’1’44″50 di Alessandro Miressi del 2017), dimostrando una superiorità netta rispetto alla concorrenza.

Alle sue spalle si sono messi in evidenza anche altri giovani di prospettiva: Alessandro Ragaini, compagno di allenamenti, ha chiuso al secondo posto in 1’43”28, mentre Jacopo Barbotti ha completato il podio con 1’44”39. Ma la scena è stata tutta per D’Ambrosio, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico con una prova da campione.

Ciò che rende ancora più impressionante il risultato è il contesto: l’atleta, seguito a Verona da Luca De Monte, non è ancora al massimo della condizione, avendo impostato la preparazione sugli Assoluti. Un dettaglio che lascia intravedere margini di crescita ulteriori e prospettive davvero importanti per il prosieguo della stagione.