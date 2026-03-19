Thomas Ceccon in gara nei campionati cinesi open: azzurro in evidenza nei 50 dorso del day-1

Si è aperto all’insegna dello spettacolo e dei riscontri cronometrici di alto profilo il China Open di nuoto, in svolgimento al Centre Natatorium di Shenzhen. La prima giornata ha messo subito in evidenza la solidità della squadra di casa, capace di imporsi nella maggior parte delle finali in programma, lasciando agli ospiti stranieri solo spazi marginali.

L’attenzione, in chiave italiana, era tutta rivolta a Thomas Ceccon, che ha scelto l’evento cinese come tappa di avvicinamento agli Assoluti primaverili e ai prossimi Europei di Parigi. L’azzurro ha risposto presente nei 50 dorso, rientrando in una finale di ottimi contenuti tecnici e chiudendo in 25.01, a ridosso del vincitore Pieter Coetzé, primo in 24.83. Alle loro spalle, praticamente appaiato, il russo Kliment Kolesnikov in 25.02. Un test indicativo per Ceccon, che ha mostrato una buona condizione pur senza ancora forzare in vista degli appuntamenti clou della stagione.

Sul fronte femminile, nella medesima specialità è arrivato il successo della cinese Wan Letian, capace di battere la statunitense Regan Smith con il tempo di 27.42 contro 27.53. Terza posizione per Wang Xue’er in 27.88. Grande equilibrio anche nei 100 stile libero femminili, dove la hongkonghese Siobhán Haughey ha avuto la meglio in 52.79, precedendo di appena un centesimo l’australiana Mollie O’Callaghan (52.80). Più distante Kate Douglass, terza in 53.40.

Tra gli uomini, nei 200 stile libero si è imposto il padrone di casa Zhang Zhanshuo, autore del nuovo primato personale in 1:44.53, davanti al tedesco Lukas Märtens (1:45.22) e all’australiano William Petric (1:46.14). Dominio netto per la Cina anche nella rana: Tang Qianting ha vinto i 50 femminili con uno straordinario 29.44, migliorando il record asiatico già ritoccato nelle batterie. Alle sue spalle la connazionale Yang Chang (30.64) e la sudafricana Kaylee Corbett (31.59). In campo maschile successo per Dong Zhihao in 27.26.

Nei 200 farfalla femminili ha brillato la giovanissima Yu Zidi, classe 2012, che ha conquistato la vittoria in 2:05.71 davanti ancora a Regan Smith (2:06.28), al secondo argento di giornata. Terza Chang Mojie in 2:07.16. Tra gli uomini, tripletta degli alfieri di casa guidata da Xu Fang (1:55.08), seguito da Chen Juner (1:56.20) e Wang Xizhe (1:56.56).

A chiudere il programma, gli 800 stile libero femminili hanno visto il successo della cinese Li Bingjie in 8:16.27, davanti all’australiana Lani Pallister (8:19.09) e alla connazionale Yang Peiqi (8:19.53). Nel complesso, la prima giornata ha confermato la profondità e l’eccellente stato di forma del movimento natatorio cinese, mentre per gli atleti stranieri – Ceccon compreso – il meeting rappresenta soprattutto un banco di prova utile per affinare la preparazione in vista dei grandi appuntamenti internazionali della stagione.