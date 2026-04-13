Biathlon, un italiano alla guida della Norvegia maschile. Patrick Oberegger al timone della corazzata scandinava verso i Giochi 2030

Sarà un tecnico italiano a guidare la squadra norvegese maschile di biathlon. I campioni olimpici in carica Johan-Olav Botn e Johannes Dale-Skjevdal, il vincitore della Coppa del Mondo 2024-25 Sturla Holm Lægreid e il solidissimo Vetle Sjåstad Christiansen – oltre a una serie di biathleti di sicura prospettiva quali Isak Leknes Frey – saranno guidati da un allenatore proveniente dal nostro Paese.

La figura in questione è quella di Patrick Oberegger, che cambierà ruolo. Dopo anni al comando del settore femminile, il quarantasettenne suditrolese è stato spostato nell’altra metà del cielo. L’altoatesino, dopo essere stato una figura cruciale nello sviluppo di Dorothea Wierer, si è trasferito a lavorare in Norvegia ormai dal 2018 (la sua compagna è nativa, appunto, dei Fiordi), assumendo poi il timone del movimento rosa.

La Norvegia si è trovata nella necessità di ridisegnare i propri staff tecnici, poiché il francese Siegfried Mazet, per dieci anni uomo cardine del settore maschile, ha preso la decisione di tornare in patria e di curare la preparazione del movimento transalpino in vista dei Giochi olimpici di casa del 2030. Dunque, gli scandinavi hanno agito di conseguenza.

Oberegger cambia quindi ambito, ma non ruolo. Ad affiancarlo ci sarà Anders Øverby, una scelta nel segno della continuità. La squadra femminile sarà invece affidata a Sverre Olsbu Røiseland, il marito di Marte Olsbu Røiseland, che tornerà in Norvegia dopo un proficuo quadriennio alla guida della squadra femminile tedesca. Si tratta di un’ottima notizia, poiché significa che lo scandinavo sta superando senza ripercussioni il tumore a un testicolo scoperto a febbraio.

Insomma, chi ha tempo non aspetti tempo. I norvegesi hanno ridisegnato i propri staff tecnici in vista del quadriennio venturo, consapevoli della loro forza e della qualità degli allenatori in questione. Agli atleti e alle atlete il compito di conquistare i successi sulla neve. Per l’Italia, una grande soddisfazione. Allenare la Norvegia del biathlon è come allenare il Real Madrid nel calcio. Oberegger, il Carlo Ancelotti di sci e carabina.