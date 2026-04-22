Basket: Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026

Luigi Suigo ha deciso: si dichiara per il draft NBA 2026. Il classe 2006 attualmente al Mega Belgrado ha inserito il proprio nome in una situazione nella quale ha tutte le possibilità di essere notato. A riportarlo DraftExpress, tramite le agenzie Sigma Sports ed Excel Sports.

Suigo, che attualmente sta giocando in Lega Adriatica, mantiene a oggi una media di 19 minuti con 8.1 punti, 5.3 rimbalzi e 1 stoppata. Diverse le sue performance importanti nel contesto della squadra che, storicamente, cura in modo particolare la crescita di giovani cestisti destinati poi a un grande futuro. Da quelle parti sono passati anche Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Vasilije Micic, Ivica Zubac, Timothé Luwawu-Cabarrot e Nikola Pekovic solo per citarne alcuni.

Da rilevare come Suigo abbia destato interessi importanti anche in NCAA: in pratica ha sia l’una che l’altra via aperte al di là dell’Oceano. Va detto che alcuni mock draft del 2026 lo inseriscono all’interno del secondo giro (e altri ancora anche alla fine del primo), ma gli danno anche chance di essere scelto nel 2027. Fino al 13 giugno c’è tempo per ritirare la propria eleggibilità, ma dovesse andare fino in fondo saranno tutte da scoprire le sue speranze.

Suigo ha, inoltre, debuttato quest’anno con la Nazionale italiana, mostrando più di una volta doti importanti nella sua funzione di centro estremamente atipico, che ha tutto per dominare sotto canestro, ma anche raggio di tiro da lontano, molto lontano. Con i suoi 221 centimetri può sperare di far parte delle due notti del 23 e 24 giugno.