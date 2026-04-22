NBA, i risultati della notte (22 aprile): 76ers e Portland Trail Blazers pareggiano le loro serie. I Lakers si portano sul 2-0

Dopo la lunga regular season, la NBA 2025-2026 sta affrontando ora il primo turno playoff ad Est e ad Ovest. Nella notte sono infatti andati in scena tre match che hanno rimesso in discussione due serie. Nello specifico, i Philadelphia 76ers si sono imposti in trasferta sui Boston Celtics, pareggiando la serie. Stesso risultato, sempre in trasferta, per Portland che porta sull’1-1 la sfida con i San Antonio Spurs. Il fattore casa regge solo per i Los Angeles Lakers che battono i Rockets portandosi sul 2-0.

Doveva essere la notte dell’allungo dei Boston Celtics ma, contro pronostico, sono i Phialdelphia 76ers a riaprire il discorso con una grande gara-2 giocate in trasferta. I 76ers segnano 19 triple, il rookie Edgecombe ne mette a referto sei e chiude con 30 punti e 10 assist, assistito da Maxey con 29 punti. A nulla servono i 39 punti di Brown top scorer. Boston tira infatti male dall’arco, spreca il vantaggio nel finale e sarà costretta a ricostruire tutto da capo da una insidiosa gara-3 a Philadelphia.

Succede di tutto anche a San Antonio, dove gli Spurs cadono inaspettatamente contro i Portland Trail Blazers al termine di una partita tirata conclusa 103-106. Dopo un testa a tesa durato per tuttala partita, San Antonio non trova il canestro negli ultimi 3′ e Portland allunga nel finale con un parziale di 11-2. Il migliore per distacco è stato Henderson, autore di 31 punti. Piove sul bagnato in casa Spurs che perdono nel primo quarto Wembanyama a causa di uno scontro contro Holiday. Il francese è uscito dopo aver violentemente sbattuto contro il parquet. Da definire le sue condizioni per la gara-3 in scena a Portland.

Non sbagliano i Los Angeles Lakers che sfruttano il fattore casa e allungano 2-0 nella serie sugli Houston Rockets. Match altalenante concluso 101-94 e Lakers che si avvicinano al passaggio del turno. Ad Houston non basta il ritorno di Kevin Durant che mette a segno 23 punti. Dall’altra parte c’è infatti un indomabile Lebron James che firma 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, migliore prestazione della serata.

I RISULTATI DEI PLAYOFF NBA

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 97-111 (serie sull’1-1)

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 103-106 (serie sull’1-1)

Los Angeles Lakers-Houston Rockets 101-94 (serie sul 2-0)