Basket, Milano ospita il Bayern con la testa ormai al campionato

Penultimo appuntamento europeo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che domani sera ospita al Forum il Bayern Monaco in una partita che non ha nulla da dire per entrambe le squadre. Sia la formazione di Peppe Poeta sia i tedeschi sono ormai fuori dalla corsa per i play-in e, dunque, la testa di entrambe le squadre è ormai rivolta al campionato.

La sconfitta in rimonta subita a Valencia ieri ha tolto anche le ormai minime chance di andare alla post season per Milano e gli ultimi due turni del torneo serviranno per l’onore, per chiudere in bellezza, ma soprattutto per lavorare in chiave campionato, dove Shields e compagni sono chiamati a uno sprint al massimo livello per provare a recuperare posizioni e garantirsi almeno le eventuali semifinali di Serie A con il fattore campo.

C’è, dunque, poco da dire sulla partita di domani. Vedremo i due coach quanto turnover metteranno in pratica in una sfida di fatto inutile, con soprattutto Peppe Poeta che ha tanti giocatori che nelle ultime settimane sono stati spremuti e che potrebbero approfittare della partita con il Bayern per rifiatare.

Dall’altro lato, provare a dare un minutaggio importante a chi in queste settimane ha fatto da comparsa (da Tonut a Sestina, passando per Flaccadori o Diop) potrebbe essere utile per ridare fiducia a chi è ai margini in vista dei playoff di campionato. Fondamentale soprattutto per gli italiani, che saranno obbligatoriamente nel roster del campionato.