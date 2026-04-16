Basket: l’Eurolega dell’Olimpia Milano finisce con una sconfitta al Pireo contro l’Olympiacos

Si chiude con una sconfitta l’Eurolega 2025-2026 dell’Olimpia Milano. L’EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta perde per 85-76 contro l’Olympiacos al Peace and Friendship Stadium. I biancorossi di Georgios Bartzokas si assicurano così la prima posizione in regular season, fatto che, oltre a valere il fattore campo nella serie di quarti di finale (ancora da definire a causa dei play-in), ha il sapore di un messaggio a tutte le avversarie. Sasha Vezenkov domina con 20 punti al pari di Nikola Milutinov con 13 e 14 rimbalzi, per Milano 24 di Shavon Shields.

La partita è comunque disputata in maniera dignitosa dall’EA7, che pur subendo la furia dell’accoppiata Vezenkov-Dorsey (11-2 e poi 15-5) ha in Shields l’uomo che fa di tutto per tenere la partita aperta. Ci riesce, poi accorre in aiuto il resto del roster con Mannion che pareggia a quota 21.

Dopo un primo quarto da 26-23, l’Olympiacos ci riprova con Joseph, solo che Nebo e Sestina non sono d’accordo e portano al rientro Milano. Si va un po’ a elastico: McKissic e Fournier da una parte, Brooks, Ellis e Booker (45-45) dall’altra, poi Dorsey piazza il buzzer beater del 47-45 all’intervallo.

Quando si ritorna in campo l’Olympiacos decide che non è il caso di restare oltre in una situazione di incertezza e, poco dopo l’inizio del terzo quarto, se ne va con Milutinov e Vezenkov che spingono sull’acceleratore per il 64-48 in favore del club del Pireo. Un parziale di 0-7 firmato Booker-Ricci-Mannion riporta l’EA7 sul -9, ma Ward e Vezenkov siglano il 68-55 a 10′ dal termine.

L’ultimo quarto è quasi tutto di gestione per i greci, che vanno anche sul +20 (79-59) con Hall anche se rischiano quando, a 4’06” dalla fine, un lampo di un paio di minuti di Bolmaro, Brooks e Shields porta il punteggio sul 79-71. Troppo tardi per reagire: l’Olympiacos controlla e chiude sull’85-76. Per Milano record di 17-21 in stagione e posizione finale ormai cristallizzata: è 14a anche senza aspettare i risultati di domani.

OLYMPIACOS-OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-76

OLYMPIACOS – Walkup* 2, Ward* 2, Fall, Vezenkov* 20, Papanikolaou, Dorsey* 18, Peters 2, Milutinov* 13, Joseph 5, Hall 14, McKissic 3, Fournier 6. All. Bartzokas

MILANO – Mannion 8, Ellis* 3, Booker* 7, Tonut, Bolmaro 9, Brooks* 13, Ricci* 6, Diop ne, Shields* 24, Nebo 3, Dunston, Sestina 3. All. Poeta