Basket: Francia 2031, il Mondiale sbarca tra Lille, Lione e Parigi

Sarà la Francia a ospitare il Mondiale maschile di basket del 2031, un evento che promette spettacolo e grande partecipazione popolare. La FIBA ha ufficializzato la scelta affidando a Lille, Lione e Parigi il compito di accogliere la rassegna iridata dal 29 agosto al 14 settembre 2031, con la fase finale prevista nella capitale.

Per i Bleus si tratta di una prima assoluta: mai la Francia aveva organizzato un Mondiale maschile FIBA. Eppure, il Paese vanta una lunga e consolidata tradizione nell’ospitare eventi di primo piano, dagli Europei alle qualificazioni olimpiche, fino alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024 che hanno confermato la capacità organizzativa transalpina ai massimi livelli.

La distribuzione delle sedi riflette una strategia chiara: coinvolgere più territori e valorizzare alcune delle arene più moderne d’Europa. Lille, già protagonista a EuroBasket 2015, Lione-Villeurbanne e Parigi offriranno palcoscenici di alto profilo per un torneo che si preannuncia tra i più seguiti di sempre, anche grazie al crescente appeal globale del basket.

Sul campo, la Francia arriva all’appuntamento con ambizioni elevate. La medaglia d’argento conquistata ai Giochi di casa rappresenta una base solida su cui costruire, con una generazione di talenti pronta a esplodere definitivamente. Il 2031 sarà dunque molto più di un evento: sarà l’occasione per consacrare la Francia come una delle capitali mondiali della pallacanestro.