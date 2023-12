Basket, il consiglio federale esprime un parere favorevole alla candidatura italiana per i Mondiali 2031

Dopo i primi riscontri favorevoli dei giorni scorsi, arriva una conferma importante sul fronte candidatura italiana per ospitare la Coppa del Mondo 2031 di basket maschile. Il Consiglio Federale odierno della FIP, presieduto dal presidente Gianni Petrucci, ha infatti trattato l’argomento nello specifico valutando positivamente l’intenzione di considerare la candidatura.

Di seguito il testo del comunicato ufficiale: “Il Consiglio federale ha valutato positivamente il proponimento di considerare, d’intesa con il Governo e le Istituzioni sportive, la fattibilità di poter presentare presso FIBA la candidatura ufficiale per la FIBA World Cup 2031“.

Al momento è emerso solo il nome di Bologna tra le possibili città coinvolte, in attesa di capire anche l’eventualità di una possibile collaborazione con un altro Paese per ospitare la fase finale della rassegna iridata. Ricordiamo che recentemente è stato assegnato all’Italia uno dei quattro gironi degli Europei femminili 2025, che si disputerà proprio nel capoluogo emiliano al Paladozza.

La prossima edizione della Fiba World Cup maschile si terrà invece nel 2027 a Doha, in Qatar. Dopo tre Mondiali consecutivi in Asia (Cina 2019, Filippine/Giappone/Indonesia 2023 e Qatar 2027), è scontato il trasferimento in un altro continente ed il Bel Paese potrebbe cogliere la palla al balzo per cercare di organizzare il torneo cestistico per nazionali più prestigioso al mondo (Olimpiadi a parte).

Credit: Ciamillo