I Mondiali di basket 2031 in Italia? C’è l’endorsement di Marco Belinelli che punta su Bologna

I Mondiali di basket in Italia, con Bologna principale città dell’evento planetario cestistico? Un’idea che, almeno sulla carta e, in veste di candidatura, potrebbe materializzarsi nei prossimi anni.

A renderlo noto sono stati, con dichiarazioni che si sono fatte eco l’una con altra, vari dirigenti della pallacanestro italiano, fra cui anche il presidente della FIP Gianni Petrucci.

Ma non solo perché, a “schierarsi” a favore di Basket City, c’è anche Marco Belinelli. Il giocatore di San Giovanni in Persiceto, al Resto del Carlino, ha detto: “Penso che il Mondiale di basket a Bologna sia una fantastica idea per la promozione della nostra città e per il nostro movimento nel mondo. La nostra città sta tornando stabilmente ai vertici del basket europeo e sarebbe davvero una bellissima cosa ospitare la manifestazione cestistica più importante al mondo qui a Basket City”.

A proposito di Bologna e di Virtus, anche il CEO delle “V Nere” Luca Baraldi si è espresso sul tema: “Aspettiamo le decisioni del presidente Petrucci e del suo consiglio, ma è chiaro che se decidessero di andare avanti e se lo ritenessero opportuno noi siamo disponibili a fare la nostra parte. Siamo perfettamente integrati nel tessuto di Basket City e siamo interessati ad impegnarci per la promozione di questo sport”.

