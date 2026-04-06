Basket: Jasmin Repesa di nuovo in panchina, sostituisce Alessandro Magro a Napoli

Cambio in panchina a Napoli, per la verità ventilato da parecchio tempo. La Guerri, nel giro di poche decine di minuti, prima ufficializza l’addio a coach Alessandro Magro, quindi ha messo nero su bianco il ritorno su una panchina italiana di Jasmin Repesa, il croato che ha costruito una larga parte della propria fortuna nel nostro Paese.

Sotto la guida di Magro, Napoli ha mantenuto un record di 8 vittorie e 15 sconfitte; che ci fossero delle frizioni tra proprietà e allenatore era noto da tempo, tant’è che l’uscita era stata ventilata già nel giro di alcune settimane. La Guerri occupa la dodicesima posizione a quota 16 punti, trovandosi a metà tra la quota playoff (20, Trento-Varese-Cremona) e la retrocessione (12, Treviso).

Per Repesa si tratta della settima panchina italiana dopo quelle di Fortitudo Bologna (due volte), Virtus Roma (due volte), Treviso (epoca Benetton), Olimpia Milano, Pesaro e Trapani. In totale per lui è il 16° club allenato, non comprendendo i sei anni (due periodi da tre) alla guida della Croazia e il brevissimo interregno alla guida della Bosnia-Erzegovina.

Il coach nativo di Čapljina, 64 anni da compiere il 1° giugno, ha vinto sei campionati croati (quattro con il Cibona e due con il Cedevita, sempre a Zagabria), quattro Coppe di Croazia (2-2), due campionati e due Coppe di Turchia (Tofas Bursa, 1999 e 2000). In Italia è ricordato per lo scudetto della Fortitudo Bologna nella stagione 2004-2005 e quello all’Olimpia Milano nell’annata 2015-2016. Per lui anche due Supercoppe Italiane (Fortitudo 2005, Milano 2016) e due Coppe Italia (ancora con l’Olimpia nel 2016 e 2017). Nella sua ultima esperienza a Trapani, aveva preso la squadra da neopromossa nel 2024 e l’aveva portata al secondo posto e poi alla semifinale scudetto. A dicembre aveva lasciato il club, che stava cadendo nella slavina che l’avrebbe poi portato all’esclusione dalla Serie A.