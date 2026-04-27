Rafael Jodar: “Il tempo dirà se è l’inizio di una rivalità con Joao Fonseca. Crampi? Cose che succedono”

Ancora una volta, Rafa Jódar ha confermato perché il suo nome circoli con sempre maggiore insistenza tra i prospetti più luminosi del circuito. Il giovane madrileno ha superato un altro talento della sua generazione, João Fonseca, conquistando per la prima volta gli ottavi di finale di un Masters 1000 (Madrid). Una vittoria che sa di svolta e che potrebbe rappresentare il primo capitolo di una rivalità destinata a crescere.

Entrambi classe 2006, Jódar e Fonseca stanno mostrando da mesi qualità tecniche e personalità fuori dal comune, elementi che li proiettano tra i protagonisti del futuro. Intanto, lo scenario del torneo potrebbe regalare incroci di altissimo livello: se lo spagnolo dovesse avere la meglio su Vít Kopřiva e Jannik Sinner superasse Cameron Norrie, i due si troverebbero di fronte nei quarti. Ma Jódar, almeno a parole, resta ancorato al presente e alla filosofia del “un match alla volta”.

Il successo contro Fonseca è maturato soprattutto grazie a un terzo set impeccabile, dopo un avvio in salita. Lo stesso Jódar ha spiegato così la chiave della rimonta: “Sapevo di dover giocare il mio gioco nel terzo set e tutto è andato liscio. Sono molto contento del mio livello nel terzo set, perché Joao è un avversario molto difficile e ho dovuto giocare molto bene per assicurarmi la vittoria“, ha commentato a caldo.

Al di là del netto 6-1 conclusivo, l’equilibrio ha dominato a lungo l’incontro, con il brasiliano capace di mettere più volte in difficoltà lo spagnolo. Non a caso, Jódar ha voluto riconoscere il valore dell’avversario, lasciando aperta la porta a futuri confronti: “È stata una partita molto equilibrata. Joao sta facendo molto bene in questa stagione e voglio augurargli tutto il meglio per questa stagione e per la sua carriera, perché ha una brillante carriera davanti a sé. Il tempo dirà se questo è l’inizio di una rivalità. È stata una partita di alto livello da parte di entrambi“.

Il match non è stato privo di episodi: dalla racchetta distrutta da Fonseca a inizio terzo set, fino ai crampi accusati da Jódar, che hanno richiesto l’intervento del padre e allenatore. Nulla però che abbia realmente compromesso la sua prestazione, come ha lui stesso minimizzato: “Si trattava solo di piccoli fastidi. Queste cose succedono in una partita, e questo è ciò che succede in una partita. Ora cercherò di recuperare al meglio per essere pronto per martedì“.