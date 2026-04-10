Lorenzo Musetti “tifa” Alcaraz a Montecarlo: ripercussioni sul ranking e scenari di classifica

Lorenzo Musetti è stato sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e ha così salutato la terra rossa del Principato al secondo turno. La condizione di forma non è delle migliori per il tennista italiano dopo il problema fisico riscontrato agli Australian Open e non è così riuscito a onorare la cambiale da 650 punti derivante dall’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno in questo torneo (perse contro lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver prevalso nel primo set).

Il 24enne si era presentato all’appuntamento da numero 5 del mondo, ma il ko prematuro gli è costato ben quattro posizioni ed è virtualmente scivolato in nona posizione con 3.625 punti. La battuta d’arresto subita mercoledì 8 aprile contro il padrone di casa ha sancito il sorpasso ufficiale da parte del canadese Felix Auger-Aliassime (4.150, atteso da Jannik Sinner ai quarti), dello statunitense Ben Shelton (3.900), dell’australiano Alex de Minaur (3.895, oggi contro Vacherot) e dell’altro americano Taylor Fritz (3.870).

Lorenzo Musetti conserverà la permanenza nella top-10 del ranking ATP in occasione dell’aggiornamento previsto lunedì 13 aprile, ma potrebbe subire un ulteriore sorpasso. Per rimanere in nona piazza e non scivolare in decima posizione, sarà chiamato a tifare Alcaraz nel pomeriggio odierno. Se il kazako Alexander Bublik dovesse invece firmare l’impresa contro il numero 1 del mondo, allora balzerebbe a quota 3.735 punti e Musetti scalerebbe in decima piazza.