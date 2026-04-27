Aryna Sabalenka: “Contenta perché ho potuto trovare soluzioni in partita. Odio perdere”

Dopo la vittoria in rimonta per 6-7(1) 6-3 6-2 contro la giapponese Naomi Osaka, Aryna Sabalenka si rivela piuttosto soddisfatta di quanto accaduto alla Caja Magica quest’oggi. La numero 1 del ranking WTA ora aspetta un quarto di finale a sorpresa contro Hailey Baptiste, l’americana che a forza di colpire vincenti sta sradicando una dopo l’altra le gerarchie del WTA 1000 di Madrid.

Così la bielorussa alla stampa: “Credo di aver giocato abbastanza bene. Sono scesa un po’ di livelo nel primo set e le ho lasciato troppo facilmente il tie-break, ma in generale sono contenta. Quando lei mi ha messo pressione sono stata in grado di giocare colpi incredibili e un tennis di qualità molto alta. Per questo sono soddisfatta. Inoltre mi rallegra il fatto che lei abbia messo in piedi questa battaglia, perché mi ha permesso di lottare, soffrire un po’ e trovare soluzioni in partita“.

E poi la numero 1 si è soffermata su un particolare pensiero: “Cerco solo di giocare al meglio ogni partita. Quello è il mio fuoco. La sensazione di perdere non si dimentica. Non è dimenticabile. Come non lo è vincere. Odio perdere, è la peggior sensazione per uno sportivo“.

Più in là, c’è spazio anche per il virus che ha infestato il torneo colpendo diversi giocatori: “Per adesso tutto bene. Ho capito che devo evitare i tacos (ride). Sto mangiando sempre le stesse cose da inizio torneo (…) e spero di continuare così. Sto prendendo petto di pollo con riso e insalata. Molto semplice“.