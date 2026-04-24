GP SpagnaMotoGP
Alex Marquez davanti a tutti nel venerdì di Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, risale Bagnaia
Si concludono con una grande prestazione di Alex Marquez le pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana sul tracciato di Jerez De La Frontera. Ottimo lavoro quello dello spagnolo, capace di raccogliere un margine consistente sugli avversari.
Nello specifico il centauro in forza al Team Gresini ha fermato il cronometro a 1:35.704, rifilando 0.333 alla Pertamina Enduro VR46 Racing Team del sempre in ritmo Fabio Di Giannantonio, secondo davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, sul gradino più basso del podio attardato di 0.506.
Tempo simile anche per il detentore del titolo Marc Marquez (Ducati Lenovo Team Ducati), il quale ha racimolato un ritardo di 0.523 accomodandosi in quarta piazza. Non lontano il compagno di squadra Francesco Bagnaia, il quale è sesto a 0.561 alle spalle di Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team Aprilia), quinto a 0.544. Nona casella invece per Jorge Martin (Aprilia Racing) a 0.597 con una caduta nel corso della sessione. Turno non facile inoltre per Pedro Acosta (KTM Factory Racing), quindicesimo a 0.763.
Decimo tempo infine per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) con un gap di 0.655. Più indietro invece Luca Marini (Honda Racing) e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro Racing VR46), rispettivamente tredicesimo a 0.711 e quattordicesimo a 0.738, dunque costretti a partire dal Q1.