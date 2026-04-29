Sinner rende merito a Jodar: “Mi ha spinto al limite: giocatore straordinario”

Jannik Sinner ha sconfitto Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6(0) e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo è riuscito a domare il 19enne padrone di casa, grande promessa del panorama internazionale e balzato agli onori della cronaca grazie a una serie di portentosi risultati confezionati negli ultimi mesi, tanto che diversi addetti ai lavori lo hanno già individuato come un potenziale fenomeno per l’imminente futuro.

Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a firmare un paio di break nel primo set, mentre nel secondo parziale è stato chiamato a una serrata battaglia sulla terra rossa della capitale spagnola ed è riuscito ad avere la meglio al tie-break, dove non ha concesso nemmeno un punto al temibile avversario. Il nostro portacolori tornerà in campo venerdì 1° maggio per affrontare il vincente del confronto tra il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile: ho cercato di essere più pronto possibile per la prima volta in cui lo affrontavo, nelle prossime occasioni saprò cosa aspettarmi. Sono contento, partita di grande qualità. Prima volta in semifinale qui: vuol dire tanto per me“.

Il 24enne ha così raggiunto almeno la semifinale in tutti i tornei Masters 1000 del circuito internazionale (non ha alzato al cielo il trofeo soltanto a Roma e sul mattone tritato iberico): “In ogni torneo è difficile raggiungere la semifinale, l’importante è migliorare su ogni superficie e in ogni condizione: vedremo cosa arriverà“.

Il nostro portacolori ha poi chiuso con il tradizionale pensiero in lingua italiana: “Partita molto molto difficile, lui è un giocatore straordinario: sa cosa deve fare, ha un ottimo team dietro di sé. Sono contento della prestazione, nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna ed esperienza. Posso essere contento e ora vedremo cosa uscirà al prossimo turno“.