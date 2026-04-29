Jannik Sinner tra i più grandi: statistiche roboanti dopo la vittoria contro Jodar a Madrid

Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino alla Caja Magica di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, il n.1 del mondo ha prevalso contro il padrone di casa, Rafael Jodar, col punteggio di 6-2 7-6 (0). Una partita in cui la grande capacità dell’azzurro di alzare il livello quando conta ha fatto la differenza, al cospetto di un avversario più giovane, ma di grandissima prospettiva.

Un risultato che ha diversi significati per Jannik. Il tennista altoatesino è il terzo nella storia a raggiungere le semifinali nei primi quattro eventi ATP Masters 1000 di una stagione, dopo Roger Federer (2006) e Rafael Nadal (2010-11).

A ciò si aggiunge anche il dato che Jannik sia il secondo giocatore dalla creazione dell’ATP Tour (1990) ad aver raggiunto le qualificazioni per le semifinali dei primi cinque grandi tornei della stagione. Un obiettivo che solo Roger Federer nel 2006 aveva centrato.

Statistiche che certificano una grande continuità di rendimento, ricordando la striscia aperta di ben 26 vittorie consecutive negli incontri dei “1000”. Come sottolineato dal collega Massimiliano Ambesi, il bilancio complessivo ammonta in tornei di questa tipologia a 115 vittorie in 144 incontri con una percentuale di successi (79,86), che vale la terza posizione nella classifica ogni tempo alle spalle dei grossi calibri Rafael Nadal (82%) e Novak Djokovic (81,395%).