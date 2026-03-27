Yuri Romanò eliminato nei playoff scudetto in Russia. Stagione a suon di punti, ora attesa per la Nazionale. E la prossima squadra…

Yuri Romanò ha giganteggiato a livello individuale durante la stagione regolar della Super League, il massimo campionato italiano di volley maschile: l’opposto che ha contribuito al successo dell’Italia agli ultimi Mondiali ha primeggiato per numero di punti in questa nuova avventura, anche se il suo Fakel Novy Urengoy non è riuscito a emergere nel corso di questa annata agonistica.

La squadra del bomber brianzolo ha chiuso al nono posto in classifica generale ed è poi stata eliminata al primo turno dei playoff per mano del Novokuybushevsk: i ragazzi di coach Romanov hanno perso di fronte al proprio pubblico nel confronto d’andata e il successo ottenuto al tie-break nel match di ritorno si è rivelato inutile per il Fakel, che in caso di qualificazione avrebbe incrociato lo Zenit Kazan.

Yuri Romanò si è distinto anche nei playoff, mettendo a segno 26 punti in gara-1 e 11 in gara-2 (dove ha giocato solo i primi tre set, poi è stato sostituito a qualificazione acquisita). Il 28enne, che ha messo a segno 599 punti durante questa annata agonistica, priva di incontri europei vista l’esclusione delle squadre russe dalle Coppe, èatteso dall’ultimo impegno in Coppa di Russia.

Alle porte la lunga estate con la Nazionale Italiana, che culminerà con gli Europei casalinghi, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Yuri Romanò cercherà di essere grande protagonista con la maglia azzurra e poi penserà alla prossima stagione di club: dopo aver lasciato Piacenza, si è a lungo parlato di un possibile rientro in Italia e si attendono novità su quella che sarà la sua prossima squadra, sul mercato era molto cercato da Milano e Civitanova.