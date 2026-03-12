World Baseball Classic, l’Italia si era meritata un giorno di vantaggio. Ma tutto era già deciso a favore degli USA

L’Italia ha disputato una fase a gironi a dir poco sfavillante, vincendo quattro partite consecutive al Daikin Park di Houston e chiudendo in prima posizione il gruppo B al World Baseball Classic 2026. Un percorso sin qui straordinario per la Nazionale guidata dal CT Francisco Cervelli, che si è tolta la soddisfazione di battere gli Stati Uniti padroni di casa per poi travolgere il Messico nello scontro diretto decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Gli azzurri hanno eguagliato dunque per il momento il risultato della passata edizione (andata in scena nel 2023), quando superarono in extremis la prima fase grazie ad un’impresa clamorosa contro i Paesi Bassi subendo poi una netta sconfitta ai quarti di finale con il Giappone a Tokyo. In questo caso però l’Italia (sulle ali dell’entusiasmo per quanto fatto sin qui al WBC 2026) sembra avere maggiori chance di entrare tra le migliori quattro del torneo iridato, sfidando ai quarti la selezione di Portorico al Daikin Park.

Vinnie Pasquantino e compagni, vincendo la Pool B, si erano meritati sul campo il vantaggio di giocare eventualmente la prima delle due semifinali (in programma nella notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 marzo), anche considerando il trasferimento da Houston a Miami, che garantisce un giorno aggiuntivo di riposo verso l’ipotetica finale (prevista nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo) rispetto a chi verrà fuori dalla seconda semifinale, che si terrà sempre a Miami nella nottata tra lunedì 16 e martedì 17 marzo.

Gli organizzatori della manifestazione avevano però già deciso con largo anticipo che Team USA, in caso di passaggio del turno, avrebbe giocato il quarto di finale nella serata locale di venerdì 13 marzo a prescindere dal piazzamento ottenuto nella fase a gironi, anche per una questione legata ai broadcaster e alla vendita dei biglietti. Stesso discorso per il Giappone, che sapeva di giocare in ogni caso il primo match della fase a eliminazione diretta nella serata americana di sabato 14 marzo. L’Italia si è dovuta quindi adeguare, scalando ad un orario sicuramente più comodo per chi seguirà l’incontro nel Bel Paese (le 20.00 di sabato 14 marzo) ma con all’orizzonte un calendario meno favorevole se dovesse arrivare fino in fondo.