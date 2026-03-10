World Baseball Classic 2026: Italia contro USA, a Houston c’è la supersfida

Italia contro USA, 13 anni dopo. Era il 2013, l’Italia per un’ora buona fece paura agli americani dopo che aveva infilato Messico e Canada. Ora le due squadre, con elementi quasi del tutto cambiati ormai, si ritrovano al World Baseball Classic con tanto da dire, molto da raccontare e un certo pedigree di esperienza MLB che corre attraverso il diamante di Houston, quel Minute Maid Park diventato per ragioni di sponsor Daikin Park.

Si cambia per gli azzurri: niente più sessione pomeridiana di gioco, niente più stadio semivuoto. Stavolta in terra texana sarà tutto pieno, ma con il supporto che sarà inevitabilmente dall’altra parte rispetto al clan azzurro che pure ha l’unico giocatore degli Houston Astros tra tutte e due le squadre, vale a dire Zach Dezenzo. Un particolare, un piccolo dettaglio in una sfida che di tutto può raccogliere.

Già, perché al di là di ogni possibile considerazione la squadra italiana ha raccolto parecchio credito nel corso di questi giorni, e anche se resta da capire quello che potrà accadere questa notte e poi ulteriormente contro il Messico, è comunque da rimarcare come il gruppo sia chiaramente unito. Un senso che è emerso chiaramente anche con la guida di Francisco Cervelli sempre orientata alla ricerca del massimo possibile.

Se nei primi due incontri si parlava di vittoria da cercare forzatamente, questa volta è chiaro che il pronostico è tutto dalla parte della selezione americana, se non altro anche in virtù di quanto è forte il roster americano a disposizione di Mark DeRosa. Da Clayton Kershaw, uscito apposta dal ritiro, in giù, di fatto è quasi impossibile trovare un posto dove nascondersi anche per quella parte di blocco azzurro che la MLB la mastica eccome, e da tanti anni, con ruoli anche di altissimo rilievo.

Si tratta di affrontare figure come Aaron Judge, Bryce Harper, Paul Skenes: in pratica il meglio di ciò che la MLB può offrire. Ma potremmo citare ognuno degli uomini nella squadra che rappresenta il team americano e che ha di fronte un chiaro obiettivo: riprendersi quanto Shohei Ohtani e il suo Giappone hanno tolto nel 2023, con l’aggiunta peraltro della chance di poter disputare l’eventuale finale in casa. Quest’Italia, però, sa di avere una cosa a suo favore: la mancanza totale di paura e un gruppo assai unito. Poi cos’accadrà lo scopriremo stanotte.