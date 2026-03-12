Altri video
Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards
Stecchi racconta il ritorno: sogni, recupero e obiettivi futuri nel salto con l’asta
F1 Australia: cosa ci ha davvero detto la prima gara della stagione
Indian Wells 2026 p. 6: Djokovic eliminato ma che spettacolo!
Nella nuova puntata di Strike Zone analizziamo il grande momento dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Dopo la fase a gironi, gli azzurri del baseball sono tra le sorprese del torneo e arrivano ai quarti di finale con entusiasmo e ambizione.
Michele Cassano e Federico Rossini, insieme al giornalista ed esperto di baseball Kevin Senatore, ripercorrono tutto ciò che è successo nella fase iniziale del World Baseball Classic, analizzando le prestazioni della nazionale italiana, i protagonisti e i momenti chiave del torneo.
Un approfondimento completo sul cammino dell’Italia, sulle sfide ad eliminazione diretta e sulle prospettive degli azzurri nella competizione che riunisce le migliori nazionali di baseball del mondo.
⚾ Analisi, commenti e curiosità sul World Baseball Classic 2026 e sul futuro dell’Italia del baseball.
