Nella nuova puntata di Strike Zone analizziamo il grande momento dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Dopo la fase a gironi, gli azzurri del baseball sono tra le sorprese del torneo e arrivano ai quarti di finale con entusiasmo e ambizione.

Michele Cassano e Federico Rossini, insieme al giornalista ed esperto di baseball Kevin Senatore, ripercorrono tutto ciò che è successo nella fase iniziale del World Baseball Classic, analizzando le prestazioni della nazionale italiana, i protagonisti e i momenti chiave del torneo.

Un approfondimento completo sul cammino dell’Italia, sulle sfide ad eliminazione diretta e sulle prospettive degli azzurri nella competizione che riunisce le migliori nazionali di baseball del mondo.

⚾ Analisi, commenti e curiosità sul World Baseball Classic 2026 e sul futuro dell’Italia del baseball.

