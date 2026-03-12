Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

12 minuti fa

il

Nella nuova puntata di Strike Zone analizziamo il grande momento dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Dopo la fase a gironi, gli azzurri del baseball sono tra le sorprese del torneo e arrivano ai quarti di finale con entusiasmo e ambizione.

Michele Cassano e Federico Rossini, insieme al giornalista ed esperto di baseball Kevin Senatore, ripercorrono tutto ciò che è successo nella fase iniziale del World Baseball Classic, analizzando le prestazioni della nazionale italiana, i protagonisti e i momenti chiave del torneo.

Un approfondimento completo sul cammino dell’Italia, sulle sfide ad eliminazione diretta e sulle prospettive degli azzurri nella competizione che riunisce le migliori nazionali di baseball del mondo.

⚾ Analisi, commenti e curiosità sul World Baseball Classic 2026 e sul futuro dell’Italia del baseball.

#baseball #worldbaseballclassic #wbc2026 #italiabasketball #italia #italiabaseball #mlb #strikezone #baseballitalia #nazionaleitaliana #sport #baseballworld

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità