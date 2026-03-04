Francisco Cervelli: “Far pulsare il cuore per questa maglia. Gruppo fantastico”. Saggese: “Al Classic importerà vincere”

Dopo il 9-4 sui Chicago Cubs, per l’Italia c’è ampia soddisfazione in avvicinamento al World Baseball Classic. L’esordio è di quelli capaci di far sorridere, ma c’è ancora ovviamente da fare qualche passo in vista dell’esordio di sabato che vedrà gli azzurri opposti al Brasile. Intanto, però, la fiducia c’è, si vede e viene esposta chiaramente.

Così il manager Francisco Cervelli ai microfoni della FIBS: “Oggi abbiamo giocato la nostra prima partita insieme, e tra le cose che mi sono piaciute, oltre ai ragazzi della Major League che sono scesi in campo per giocarla al meglio, devo citare le prestazioni dei nostri italiani sul monte: hanno fatto un buon lavoro, sono contento. Questo è stato il primo passo per la nostra squadra, un momento importante soprattutto perché ci permette di conoscersi meglio tra noi: chi può fare la corsa sulla base, chi deve battere nel lineup e tutti gli aspetti che riguardano il campo“.

Ribadisce quanto già osservato in altre sedi, il fattore tempo: “E’ vero. Conosciamo tutti per quanto concerne dati e numeri, ma di tempo non ne abbiamo tanto, per esempio, per sperimentare qualcosa. Ma un modo lo troveremo, si trova sempre. Quello che conta da subito è creare il gruppo e metterci il cuore, dobbiamo farlo pulsare per questa maglia. Credo di avere tra le mani un gruppo fantastico che, anche a livello di lineup, mi permetterà di fare tante cose diverse“.

Si è espresso anche Kyle Teel, il catcher dei Chicago White Sox che è alla prima volta in azzurro: “Sono grato di vestire questa maglia, rappresenta la cultura della mia famiglia e oggi è stato fantastico poterla indossare. Il fuoricampo è sempre qualcosa che fa piacere, è successo nel momento giusto ed è servito alla squadra. Nel nostro roster si respira energia, siamo una squadra che ama combattere: siamo stati aggressivi in questa gara e credo che questo sia un aspetto molto importante“.

Ma il più soddisfatto di tutti è forse Thomas Saggese, l’uomo che ha determinato il sorpasso nel novero dei trascinatori dallo 0-4 al 9-4: “Mi sentivo bene nel box, ma questo è solo un aspetto individuale: al Classic non importeranno le statistiche, ma vincere. Credo sia stato un buon inizio e una buona prestazione di squadra, a un certo punto della gara siamo esplosi e questo mi fa pensare che sarà tutto molto divertente. Cosa si prova a vestire la maglia dell’Italia? Tutti qui abbiamo qualcosa in comune, le nostre radici italiane: sappiamo che senza chi ha fatto sacrifici per noi non saremmo qui, e questo fa sì che si possa creare un’alchimia di squadra. Cervelli in questo senso sta facendo un grande lavoro: lui sa quanto questo sia importante“.