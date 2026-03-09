Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Passate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Sarà questa la sfida più attesa, più cercata e forse anche quella che un po’ tutti gli appassionati si erano segnati sull’agenda, assieme naturalmente a quell’Italia-Messico che molto conta in chiave qualificazione ai quarti di finale.

La prima volta di un Italia-USA al Classic si è avuta nel 2013: finì 2-6 con gli azzurri che per quattro inning spaventarono davvero, trovandosi avanti 2-0 e poi 2-1 prima di subire cinque punti nel quinto. Questa è la seconda, e in un luogo decisamente diverso. Al tempo si era a Phoenix, al Chase Field, questa volta si gioca a Houston, nella casa degli Astros che è il Minute Maid Park ribattezzato Daikin Park. Chiaramente ancora non è noto chi lancerà per l’Italia, ma tutto lascia ovviamente pensare che i big siano stati preservati per questa occasione e anche per il Messico.

Il match tra Italia e USA del World Baseball Classic si terrà nella notte italiana tra martedì 10 e mercoledì 11 alle ore 2:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Max (206) e, novità dell’ultima ora, in chiaro su RaiSport, nonché in diretta streaming su RaiPlay, RaiPlay Sport 1, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-USA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone B (Houston, USA)

Mercoledì 11 marzo

Ore 2:00 Italia-USA – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Max (canale 206)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Max (canale 206)

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay Sport 1, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport