World Baseball Classic 2026: il commento alle semifinali! ⚾🔥

Nella nuova puntata, Michele Cassano e Federico Rossini insieme a Kevin Senatore, giornalista esperto di baseball, analizzano quanto successo nelle semifinali del World Baseball Classic 2026, che hanno visto USA e Venezuela conquistare la finalissima.

Gli Stati Uniti hanno superato la Repubblica Dominicana in una sfida tiratissima chiusa sul 2-1, mentre il Venezuela ha eliminato l’Italia con il punteggio di 4-2, interrompendo il sogno azzurro.

Spazio anche all’analisi del percorso dell’Italia, protagonista di un torneo sorprendente, e agli sviluppi futuri della Nazionale guidata da Francisco Cervelli.

Uno sguardo poi al futuro del baseball italiano e internazionale, con l’obiettivo Olimpiadi di Los Angeles 2028, sempre più al centro del progetto azzurro.

🎙️ Un approfondimento completo tra analisi tecnica, protagonisti e prospettive future.

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