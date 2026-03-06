È tempo di assegnare il primo trofeo stagionale in campo femminile. Il Centro Federale Felice Scandone di Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile. Ai nastri di partenza la SIS Roma, detentrice del titolo, il Rapallo Pallanuoto, l’Ekipe Orizzonte, la Pallanuoto Trieste e la Smile Cosenza Pallanuoto. Aleksandra Cotti, tecnico della nazionale femminile Under 16, presenta la tre giorni di gare che assegnerà l’edizione 2026 del trofeo tricolore. In una manifestazione nella quale gli impegni si susseguiranno a ritmo serrato, sarà fondamentale la capacità delle squadre di recuperare rapidamente le energie tra una partita e l’altra. Nella diciottesima giornata del campionato di Serie A1 maschile si infiamma anche la lotta salvezza, con tutte le squadre coinvolte impegnate in confronti nei quali la posta in palio vale doppio: inseguono risultati pesanti il Telimar Palermo, il Circolo Canottieri Ortigia e la Rari Nantes Salerno.