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Prestazione chirurgica di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open: il numero 1 del mondo supera l’insidioso Jódar con una prova magistrale, soprattutto nel secondo set.
Decisiva la serie finale di 11 punti e un tiebreak vinto a zero, che spalancano a Sinner le porte della prima semifinale in carriera nella capitale iberica. Salgono così a 26 le vittorie consecutive nei Masters 1000, confermando un dominio assoluto in questa fase della stagione.
Dall’altra parte, “Baby Rafa” mostra carattere: dopo un primo set complicato, con troppi errori e tanta tensione, annulla 7 palle break su 9 e se ne procura altrettante, neutralizzate da notevoli soluzioni di Sinner. Un’esperienza preziosa di cui saprà trarre insegnamento il 19enne spagnolo, in grande ascesa. In serata tocca a Cobolli, impegnato alle 20 con Zverev.
👉 Tutta l’analisi del match a TennisMania con Sario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.
🕥 In diretta alle 10:30 sul canale YouTube di OA Sport
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